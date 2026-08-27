LVBP: Magallanes confirma a sus importados para la temporada 2026-2027

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Los Navegantes del Magallanes ya tienen definido su contingente de importados para la temporada 2026-2027 de la LVBP. La organización oficializó este jueves a los seis extranjeros que se incorporarán al conjunto dirigido por Yadier Molina, con una combinación de lanzadores de experiencia en distintas ligas invernales y circuitos profesionales.

Los seis importados de Magallanes

El dominicano Jesús Reyes encabeza esta lista. El derecho volverá a la Nave después de conquistar el premio Set Up del Año y ser una pieza importante en el reciente campeonato. En 2026 actuó entre Unión Laguna y Saltillo en México, con 21 presentaciones y récord de 1-1.

También regresará el derecho Alex Tovalín, que disputará su tercera temporada con Magallanes. En sus dos campañas anteriores dejó efectividad de 3.79, récord de 2-0 y seis holds en 22 apariciones. Este año con Tabasco en la LMB registró 3.92 de efectividad, récord de 2-0 en 47 juegos y 39 innings de labor.

El tercer brazo es el derecho Reid Birlingmair, quien cuenta con seis temporadas de experiencia en Ligas Menores entre Oakland y Texas, llegando hasta Triple-A. Este año lanzó en la LMB con Oaxaca, donde dejó 3.27 de efectividad en 33.0 innings con 29 ponches en la ronda regular.

Magallanes también incorporó a Nick Trogrlic-Iverson, que acumula tres campañas de experiencia en las menores con San Luis. Por segundo año consecutivo actuó en México, esta vez con Aguascalientes, donde registró 4-2 y 5.52 de efectividad en 42 juegos.

El zurdo Drew Parrish será una de las opciones para la rotación. Con seis temporadas en las menores entre Kansas City, Atlanta y Cincinnati, viene de realizar 18 aperturas y lanzar 76.2 innings entre Chihuahua y Dos Laredos en la LMB. En este caso, su estadía con los filibusteros está prevista hasta mediados de noviembre.

Finalmente, Víctor Vargas completa el grupo. El lanzador derecho pasó seis temporadas en las menores con Filadelfia y Cincinnati y este año dejó 5-1 y 3.88 de efectividad con Marineros de Carabobo en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP). También tuvo experiencia en la pelota invernal mexicana con Guasave, donde registró 4.87 de efectividad en cinco aperturas.