Estos son los lanzadores importados más letales de los últimos años en la LVBP

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Durante las últimas campañas de la LVBP, los equipos han encontrado en los brazos importados una pieza fundamental para fortalecer sus cuerpos de lanzadores. Entre abridores y relevistas, varios extranjeros han dejado actuaciones dominantes, pero cinco nombres sobresalen por una estadística clave: su capacidad para retirar bateadores por la vía del ponche.

Importados que son sinónimos de ponche

El lanzador importado con más ponches acumulados en las últimas cinco temporadas de la LVBP es el dominicano Claudio Custodio, quien suma 103 abanicados en 131.1 innings lanzados. El derecho ha defendido el uniforme de los Bravos de Margarita en 2024-2025 y 2025-2026, además de los Tigres de Aragua en 2022-2023 y 2023-2024, consolidándose como uno de los brazos extranjeros más constantes del circuito.

En la segunda posición aparece el estadounidense Elih Villanueva, quien registró 71 ponches en 86.1 innings durante sus participaciones con los Leones del Caracas (2022-2023) y los Tigres de Aragua (2021-2022). El derecho destacó por su capacidad para dominar a todo tipo de bateadores, especialmente durante sus actuaciones como abridor.

El panameño Abdiel Saldana ocupa el tercer puesto de este listado con 67 ponches en 101 innings trabajados. Su rendimiento llegó principalmente con los Bravos de Margarita, equipo con el que actuó durante las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, consolidándose como uno de los principales referentes del cuerpo de lanzadores insular.

Por su parte, el estadounidense Keyvius Sampson acumula 66 ponches en 96 innings en sus distintas etapas dentro de la LVBP. El lanzador derecho ha sido una pieza habitual de los Cardenales de Lara, organización con la que participó en las campañas 2022-2023, 2024-2025 y 2025-2026.

Cierra el grupo el dominicano Ángel Rondón, quien suma 65 ponches en 100.1 innings durante sus pasos por los Bravos de Margarita (2024-2025 y 2025-2026), Águilas del Zulia (2023-2024) y Navegantes del Magallanes (2022-2023). Su versatilidad y capacidad para generar swings fallidos lo mantienen entre los importados más destacados del último lustro.

Estos cinco brazos representan la influencia que han tenido los lanzadores extranjeros en la LVBP en los años recientes, especialmente en un apartado determinante como los ponches, una muestra de dominio que suele marcar diferencias en una liga caracterizada por el alto nivel ofensivo.