LVBP aumentaría su cuota de importados para la temporada 2026/27

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La temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional vendrá con modificaciones importantes, y una de ellas generará bastante revuelo. Según reporta la periodista Georgeny Pérez, las organizaciones de la LVBP han llegado a un consenso para aumentar la cuota de importados por cada equipo de seis a ocho, en lo que sin duda será un cambio bastante relevante.

Más importados para la LVBP

En efecto, de confirmarse la información, los equipos de la LVBP pasarían a poder contar con hasta ocho importados de cara a la próxima campaña. Esta sería la segunda vez en los últimos años que la cuota es modificada, ya que de cara a la zafra 2024/25 aumentó de cinco a seis.

Esta además será la cuota más alta de importados para una campaña de la pelota profesional venezolana desde la 2017/18, cuando hasta nueve extranjeros podían ser contratados por equipo, cifra que bajó para la 2018/19, cuando la cifra quedó establecida en siete.

Del mismo modo, otros detalles importantes de la temporada 2026/27 se han ido revelando en días anteriores. Por ejemplo, según adelantó el periodista Carlos Valmore Rodríguez, la temporada iniciará el próximo 12 de octubre, con un duelo entre el actual campeón, Navegantes del Magallanes, y los Tiburones de La Guaira, en el Estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia.