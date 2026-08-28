LVBP: Yadier Molina ya tiene fecha de llegada a Magallanes y adelanta cuando podrían iniciar las prácticas

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes consiguieron una remontada para los libros en la temporada 2025/2026 y gran parte de eso fue gracias a la llegada de Yadier Molina, quien llegó a mitad de campaña para llevarlos a la cima de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y ahora está listo para buscar repetir el campeonato tras ser ratificado por un par de campañas más.

El "Marciano" demostró que lo único que faltaba en su primera oportunidad con el equipo carabobeño era la experiencia dirigiendo y, principalmente, con sus movimientos con los lanzadores lo ratificó.

Yadier Molina ya tiene fecha para incorporarse a la novena "Eléctrica"

Mediante una entrevista con el portal El Infield, el boricua reveló que su fecha de llegada a Venezuela será el 5 de octubre porque debe terminar primero sus compromisos con Cardenales de San Luis, equipo donde forma parte del cuerpo técnico, y ya tiene una agenda de reuniones posttemporada.

Asimismo, adelantó que el comienzo de los entrenamientos para los "Turcos" estaría para finales de septiembre, entre el 25 o el 26, comentó Molina, asegurando que desde esa fecha estará su staff acompañando a los pleoteros en las prácticas.

En la zafra anterior, Molina agarró a Magallanes con récord de 8-15, ubicados en el último puesto de la tabla, y los metió en la clasificación de forma directa, culminando la ronda regular con balance de 29-27 y lo demás es historia. Con ese levantamiento que logró en esa novena, el exgrandeliga se adjudicó el premio de Manager del Año.

Yadier Molina vino a Venezuela en junio

Cabe destacar que el "Yadi" ha dejado claro su compromiso con el país, incluso con sucesos que van más allá de la pelota. Pues, el boricua vino a Venezuela días después de la tragedia del 24 de junio para traer toneladas de insumos que cosechó en conjunto con algunos artistas de Puerto Rico.

En esa ocasión, Molina se acercó hasta La Guaira para estar con los más afectados y acompañar a su amigo Eliézer Alfonzo, quien se encontraba en ese momento en la búsqueda de su esposa e hija.