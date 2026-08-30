LVBP: Magallanes contará con brazos 100% comprometidos para conquistar el bicampeonato

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Los Navegantes del Magallanes continúan perfilando su cuerpo de lanzadores para la venidera temporada de la LVBP, con piezas que llegan con experiencias y objetivos diferentes. Entre ellas aparecen José Franco y el importado Reid Birlingmair, quienes ya expresaron sus intenciones de defender con todo el uniforme turco.

Franco y su deseo de estar desde el principio

El derecho venezolano llegaría a la 2026-2027 con el impulso de haber debutado este año en las Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati, consiguiendo cumplir uno de los principales objetivos de su carrera.

De cara a este posible regreso con la Nave, Franco dejó claro que su prioridad será completar su temporada en Estados Unidos en buenas condiciones físicas.

“Sí creo que pueda lanzar este año con el favor de Dios, pero primero debo terminar saludable mi temporada aquí en Estados Unidos. Me gustaría estar desde el principio con el equipo”, expresó a la cuenta Unión Magallanera.

El lanzador también recordó la enseñanza que le dejó su primera experiencia con la Nave y que ahora espera aplicar en una nueva campaña. Recordemos que en esa única temporada trabajó en 11 encuentros y dejó efectividad de 5.54, además de dos holds, 15 boletos y 14 ponches.

“La enseñanza que me dejó jugar con Magallanes en la temporada pasada es que rendirse no es una opción, y que con fe todo se puede lograr”, afirmó.

Birlingmair afrontará su primera experiencia en la LVBP

Por su parte, el norteamericano tendrá su primera oportunidad en la LVBP, por lo que entiende que su adaptación será parte importante de este nuevo reto en su carrera.

“Una clave de mi éxito será mantener la constancia en el día a día y hacer todo lo necesario para ayudar al equipo a ganar”, comentó también para Unión Magallanera.

A su vez, Birlingmair mostró entusiasmo por incorporarse a una organización con una afición de gran tradición en el beisbol venezolano.

“Me entusiasma unirme a un equipo con gran talento y una afición magnífica. Solo he escuchado cosas excelentes sobre la organización. El objetivo de cada temporada es ganar el campeonato, y eso es a lo que espero contribuir”, sentenció.

Durante este año con Guerreros de Oaxaca en la LMB, el derecho dejó efectividad de 3.27 en 33 innings distribuidas en 35 apariciones, con 18 boletos y 29 ponches en la ronda regular.