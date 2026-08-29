LVBP: Caribes apuesta fuerte con sus nuevas adquisiciones desde Cardenales

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Caribes de Anzoátegui continúa trabajando en la conformación de su roster para la temporada 2026-2027 de la LVBP y concretó un cambio con Cardenales de Lara que, según su gerencia deportiva, responde a necesidades específicas de la organización oriental.

El movimiento envió a Cleiverth Pérez y César Izturis Jr. a la Tribu, mientras que el receptor Carlos Pérez y el tercer pick del Draft de Nuevas Firmas pasaron al conjunto crepuscular.

Padrón explica la apuesta de Caribes

El gerente deportivo de los orientales, Otto Padrón, explicó que la llegada de Cleiverth responde a la intención de añadir profundidad al cuerpo de lanzadores, especialmente por su experiencia como abridor.

“Seguimos trabajando en el fortalecimiento de nuestro roster de cara a la venidera campaña. Incorporamos a un lanzador con experiencia como abridor, que durante la pasada temporada tuvo una participación importante en la rotación de Cardenales y que puede aportar profundidad al cuerpo de pitcheo”, expresó en nota de prensa.

El ejecutivo también destacó el perfil de Izturis Jr., cuya capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones fue determinante para concretar el movimiento.

“Consideramos que César es una pieza polivalente que brinda múltiples alternativas al cuerpo técnico. Es un jugador con la capacidad de desempeñarse tanto en el cuadro interior como en los jardines, además del aporte ofensivo y velocidad que puede ofrecer a nuestra alineación”, señaló Padrón.

Izturis Jr. viene de batear .325 con 111 imparables, 16 dobles, cinco triples, cuatro jonrones, 30 carreras impulsadas y 11 bases robadas en 88 encuentros con las Águilas de Veracruz en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Para Caribes de Anzoátegui, el cambio representa una apuesta por mayor profundidad y versatilidad, dos elementos que la gerencia considera importantes para afrontar la próxima temporada de la LVBP.