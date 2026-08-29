LVBP: Cardenales y Caribes pactan un cambio que involucra a un receptor grandeliga

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Nuevo cambio en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y con un grandeliga involucrado. En la tarde de este sábado 29 de agosto, Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui anunciaron una transacción en la que el catcher Carlos Pérez pasó a Cardenales de Lara, mientras que el infielder César Izturis Jr. y el lanzador zurdo Cleiverth Pérez pasaron a "la Tribu".

Carlos Pérez llega a Lara

Sin duda, el gran nombre del cambio es el del receptor Carlos Pérez. El veterano de 35 años de edad pertenece actualmente a los Tigres de Detroit, y desde julio juega en el filial Triple A de los felinos. En la 2025/26 tuvo su temporada más productiva en Venezuela, al despachar ocho cuadrangulares e impulsar 29 carreras en 33 juegos de ronda regular.

Por su parte, Caribes adquiere a dos piezas jóvenes e interesantes que pueden resultar ser muy valiosas. César Izturis Jr. no ha podido encontrar su mejor rendimiento en la LVBP, pero tiene dos años seguidos siendo una regadera en la competitiva Liga Mexicana. Por otro lado, Cleiverth Pérez se estrenó en la pasada zafra de la LVBP, llegando a formar parte de la rotación de Lara en la ronda regular, por lo que tiene herramientas para mejorar en los próximos años.