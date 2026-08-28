LVBP: Caribes de Anzoátegui adquiere este pelotero desde Bravos de Margarita

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Caribes de Anzoátegui continúa moviendo sus piezas con miras a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). La organización oriental oficializó este viernes 28 de agosto la adquisición del infielder José Sánchez, quien llega procedente de Bravos de Margarita en una transacción que busca fortalecer las alternativas del equipo en el cuadro interior, respectivamente.

El movimiento también implica la salida del lanzador derecho Yeizo Campos, quien pasa a formar parte del conjunto margariteño para fortalecer su cuerpo de pitcheo. La gerencia de la Tribu considera que la incorporación de Sánchez permitirá sumar profundidad y versatilidad al roster desde el inicio de la próxima campaña.

Caribes de Anzoátegui suma profundidad con José Sánchez

La llegada del infielder responde a una planificación enfocada en ampliar las opciones del cuerpo técnico comandado por Asdrúbal Cabrera. El gerente deportivo de Caribes, Otto Padrón, explicó que la franquicia continúa trabajando para construir un equipo con mayor profundidad y jugadores capaces de aportar en diferentes escenarios durante la exigente zafra de la LVBP.

Buscamos seguir ampliando las alternativas para que nuestro cuerpo técnico cuente con diferentes opciones dentro del roster. “Seguimos trabajando en la profundidad del equipo para esta campaña, incorporando piezas que puedan estar disponibles desde el primer día y que aporten mayor versatilidad al grupo”, expresó Padrón al departamento de comunicaciones de Caribes.

El pelotero de 26 años arriba a Caribes después de una destacada actuación en la más reciente temporada de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) con Guerreros de Lara. En 55 encuentros disputados, el jugador consumió 199 turnos al bate y conectó 63 imparables, entre ellos 12 dobles, un triple y 14 cuadrangulares.

Además, anotó 44 carreras, remolcó 42 y terminó con un sólido promedio ofensivo de .317, números que respaldan su llegada al conjunto oriental.

Finalmente, Caribes de Anzoátegui también busca enviar un claro mensaje a las otras siete organizaciones que hacen vida en la pelota criolla. Si logran consolidar un roster con talento y jerarquía, no cabe duda de que estarán en la pelea por el título.