LVBP: Bradgley Rodríguez ilusiona a Tiburones con una posible incorporación

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Bradgley Rodríguez es otro de los que suena con mucha fuerza para reportarse con los Tiburones de La Guaira en la temporada 2026-2027 de la LVBP. Sin embargo, la decisión de participar en el torneo invernal no está únicamente en sus manos.

Bradgley, dispuesto a jugar con Tiburones

En una entrevista que tuvo para El Lineup, el grandeliga venezolano no escondió sus ganas de ir a Venezuela para tener acción en el campeonato con el elenco escualo. El detalles es que para ello necesitará que terceros, en referencia a las respectivas organizaciones, puedan llegar a un acuerdo para que sea posible.

"Yo siempre estoy dispuesto a jugar en Venezuela. Espero terminar la temporada sano con el favor de Dios y ver qué decisión se puede tomar. Pero las ganas siempre están", comentó.

Vale recordar que la última y única vez que Bradgley Rodríguez actuó en la LVBP fue en la zafra 2023-2024. En aquel entonces participó en 21 compromisos con Tiburones y dejó récord de 2-0 con 5.40 efectividad, cuatro holds, 16 bases por bolas y 21 ponches.

En lo que va de temporada en las Grandes Ligas, el oriundo de Petare se ha consolidado como uno de los brazos más sólidos del bullpen de los Padres de San Diego. Hasta la fecha cuenta con 1.95 de efectividad, con marca de 3-2, dos salvados, 10 holds, 17 boletos y 65 abanicados tras 60 entradas de labor.