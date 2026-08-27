LVBP: Tiburones aparece en el horizonte de José Alvarado: un posible regreso con mucho en juego

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José Alvarado podría volver a vestir el uniforme de los Tiburones de La Guaira durante la temporada 2026-2027 de la LVBP. El relevista venezolano tendría entre sus intenciones participar nuevamente en la pelota invernal, aunque todavía existen factores que deberán definirse antes de conocer si finalmente podrá incorporarse al conjunto escualo.

Alvarado espera por los planes de Filadelfia

Según información del periodista Carlos Valmore Rodríguez, el agente del grandeliga venezolano le confirmó que la participación del zurdo dependerá directamente del calendario de los Phillies de Filadelfia y de una eventual presencia del equipo en la postemporada de MLB.

“Va a depender de los resultados de su equipo y de su posible participación en postemporada”, explicó Félix Olivo sobre el futuro inmediato de su representado.

El escenario también podría representar una oportunidad importante para José Alvarado, quien al finalizar la temporada 2026 quedará disponible para ingresar al mercado de la agencia libre.

Una eventual actuación en Venezuela le permitiría mantenerse activo y utilizar la LVBP como vitrina ante las organizaciones de Grandes Ligas, además de servirle para recuperar consistencia en sus lanzamientos y afinar su repertorio.

Números de José Alvarado en la temporada 2026 de la MLB

54 juegos

3 victorias

3 derrotas

11 holds

1 salvamento

47 innings

33 carreras permitidas

22 bases por bolas

59 ponches

5.94 EFE

1.53 WHIP

10 años de ausencia en la LVBP

A pesar de su larga trayectoria en las Grandes Ligas, José Alvarado apenas ha disputado dos temporadas en la pelota venezolana. Sus únicas participaciones ocurrieron en las campañas 2015-2016 y 2016-2017, ambas con los Tiburones.

En total, el zurdo acumula 15.2 innings, 20 ponches y récord de 2-1 en la LVBP. De concretarse su regreso, sería una oportunidad para reencontrarse con el equipo que le abrió las puertas del beisbol profesional y, al mismo tiempo, llegar nuevamente a las Mayores con una vitrina adicional frente a los equipos que podrían estar interesados en sus servicios.