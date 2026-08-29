LVBP: Cardenales confía en la experiencia de Carlos Pérez: “Aportará mucho desde el día uno”

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Cardenales de Lara también salió fortalecido del movimiento realizado con Caribes de Anzoátegui durante este sábado. La organización larense recibió al receptor Carlos Pérez y un pick de tercera ronda del Draft de Nuevas Firmas, una adquisición que, según su gerencia deportiva, responde a la intención de sumar experiencia y producción ofensiva al roster.

El movimiento envió a la Tribu al lanzador zurdo Cleiverth Pérez y al infielder César Izturis Jr., mientras que los crepusculares incorporaron a un receptor con cinco temporadas de experiencia en las Grandes Ligas y amplio recorrido en las Ligas Menores.

¿Qué espera Cardenales de Carlos Pérez?

El gerente deportivo de Cardenales, José Yépez, valoró especialmente la experiencia del receptor en la LVBP y su capacidad para contribuir tanto detrás del plato como en la alineación.

“Estamos muy contentos con la adquisición de Carlos Pérez, es un receptor probado en esta Liga y con roce importante en MLB y MiLB. Aportará mucho al equipo desde el día uno de la temporada”, expresó en nota de prensa.

El ejecutivo también resaltó las herramientas ofensivas del nuevo integrante de los pájaros rojos, sobre todo su facilidad para combinar contacto y poder.

“Además de una excelente defensa cuenta con una ofensiva realmente buena; tiene contacto y poder, será genial tenerlo en el lineup”, agregó.

Carlos Pérez viene de registrar su mejor temporada en la LVBP, luego de conectar ocho jonrones y remolcar 29 carreras en 34 encuentros de la 2025-2026. A lo largo de su carrera en Venezuela, además, ha conseguido cuatro campañas con promedio superior a .300.

Su producción más reciente en Triple-A también respalda la apuesta de los larenses. En 62 encuentros entre Sugar Land y Toledo durante 2026, batea para .242, con 55 imparables, 13 dobles, 13 jonrones y 38 carreras impulsadas.

A su aporte ofensivo se suma la posibilidad de utilizarlo en la primera base cuando sea necesario. Para Cardenales de Lara, esa versatilidad, experiencia y capacidad de producir con el madero son los principales argumentos detrás de una adquisición con la que esperan tener un impacto inmediato durante la zafra 2026-2027 de la LVBP.