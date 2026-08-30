MLB: Cristopher Sánchez registra una marca para pelear por el Cy Young

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Cristopher Sánchez es de los mejores lanzadores de la temporada 2026 de Grandes Ligas. El pelotero dominicano se ha convertido en el lanzador más fundamental del roster de Phillies de Philadelphia; de hecho, es un candidato ideal por su desempeño por el Cy Young del año.

Sánchez en la victoria 4-1 de Phillies sobre Angels de Los Ángeles registró: 7.0 entradas, 2 hits, 0 carreras, 1 boleto, 8 ponches. Con ese brutal desempeño logró su tercera victoria del mes y la 16 de la temporada; pero además, alcanzó los 202 ponches por segunda temporada seguida.

En ese contexto, el dominicano se consolida como uno de los candidatos más serios para ganar el Premio Cy Young de Liga Nacional. Un trofeo individual por el que ya peleo durante la última campaña; ahora en un 2026 estelar, se perfila como el candidato por excelencia.

Cristopher Sánchez deja muy atrás a Shohei Ohtani en este ranking

Cristopher Sánchez ha tomado por asalto la cima del Power Ranking de Pitcheo presentado este 4 de junio de 2026. El dominicano se consolida como el brazo más dominante de Grandes Ligas. Su ascenso está dejando muy atrás el brutal rendimiento de Shohei Ohtani.

El lanzador dominicano de Phillies ocupa el escalón más alto del Ranking; mientras la figura de Ohtani que ha registrado números impresionantes aparece situada en la cuarta posición de este listado. Esta diferencia de tres puestos refleja el excelente momento de Sánchez.

Este ranking es un reflejo fiel de la competitividad actual en Las Mayores, donde nombres como Jacob Misiorowski y Cam Schlittler también han logrado posicionarse por encima del japonés. Para los aficionados, ver a Cristopher liderando esta lista es una prueba clara de su impacto en 2026.

Números de Cristopher Sánchez con Phillies en 2026