Una joya en el montículo: Cristopher Sánchez lidera el triunfo de los Filis sobre Toronto

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El lanzador zurdo Cristopher Sánchez ofreció un auténtico espectáculo desde el montículo este lunes por la noche. Con una actuación estelar de 10 ponches en siete entradas de labor, guio a los Filis de Filadelfia hacia una victoria de 5-2.

El abridor apenas permitió dos carreras y consolidó su excelente momento frente a los Azulejos de Toronto. Con este importante triunfo, Sánchez sumó su sexta victoria en sus últimas siete aperturas, mejorando su récord de temporada a 8-2.

Durante su magistral labor, el zurdo solo otorgó una base por bolas y toleró cuatro imparables, incluyendo un doble y un cuadrangular. Su dominio fue tan abrumador que los cuatro primeros bateadores de la alineación de Toronto apenas consiguieron un hit en 16 turnos al bate.

Temple de acero en los momentos clave

Uno de los momentos más brillantes del abridor ocurrió en la sexta entrada, cuando demostró una impresionante fortaleza mental. Tras un doble de Yohendrick Piñango y un error de Adolis García en el jardín derecho, Toronto logró colocar a un corredor en la antesala.

Lejos de intimidarse, Sánchez apretó el brazo de manera fenomenal para salir del apuro. Sin titubear, el dominicano ponchó de manera consecutiva a figuras de la talla de George Springer, Nathan Lukes y Vladimir Guerrero Jr. para apagar el fuego.

Una temporada histórica y dominio absoluto

Esta soberbia actuación confirma el extraordinario nivel que el lanzador ha mostrado a lo largo de la actual campaña. Recientemente, el zurdo había visto terminada una histórica e impresionante racha de 50 entradas y dos tercios sin permitir carreras.

Ese impecable mes de mayo sin recibir anotaciones lo ha catapultado como uno de los brazos más confiables del equipo. Además, Sánchez ostenta una marca invicta de 4-0 con una efectividad de 2.12 en cinco aperturas de por vida contra la franquicia de los Azulejos.

El respaldo ofensivo para asegurar el triunfo

Aunque Ernie Clement le conectó un jonrón solitario en el transcurso del encuentro, el abridor contó con un oportuno respaldo de su ofensiva. Adolis García inauguró la pizarra en el segundo episodio con un enorme cuadrangular de 406 pies frente al abridor rival, Patrick Corbin.

Esta temprana ventaja fue clave, ya que Filadelfia tiene un demoledor récord de 27-9 cuando logra anotar primero en el partido. Posteriormente, el ataque de los Filis se consolidó en la tercera entrada con un decisivo rally de tres anotaciones.

Alec Bohm y J.T. Realmuto aportaron sencillos productores, mientras que Bryson Stott sumó otra carrera tras recibir un boleto con las bases llenas. Finalmente, el cerrador Jhoan Duran subió a la lomita para conseguir su decimosexto salvamento de la campaña de manera perfecta.