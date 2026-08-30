MLB: La revolucionaria tecnología para potenciar la ofensiva

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Grandes Ligas es uno de los deportes que más tecnología implementa en su juego. Trajekt Sports es un ejemplo de ello, al implementar su sistema para mejorar el desempeño de los bateadores de cara al futuro del beisbol. En una era dominada por lanzadores de alto calibre.

Este avance tecnológico insólito busca inclinar la balanza a favor de los bateadores tras bastidores; ofreciendo una herramienta indispensable para que las distintas organizaciones de la gran carpa logren descifrar los complejos arsenales de los lanzadores modernos.

El dispositivo simula con precisión milimétrica las características de cualquier serpentinero del circuito, permitiendo que los toleteros se preparen con un nivel de realismo que supera con creces a las tradicionales prácticas de bateo suave.

Con su presencia extendida en casi todas las franquicias del mejor béisbol del mundo, la compañía continúa revolucionando la preparación diaria y desafiando el dominio absoluto que los pitchers han ejercido en los últimos años.

Así funciona la Trajekt Arc

La innovadora máquina Trajekt Arc, con unas dimensiones compactas de seis pies de ancho por cuatro de profundidad, se desplaza sobre un riel automatizado para replicar con total exactitud la ubicación exacta desde donde los distintos serpentineros realizan sus lanzamientos.

Su sofisticado sistema integra una pantalla de alta definición que proyecta la figura y los movimientos reales del pitcher rival elegido, sincronizando el orificio de salida de la pelota para reproducir milimétricamente el ángulo de su brazo.

Al alimentar el dispositivo con datos precisos de plataformas como Hawk-Eye, Rapsodo y TrackMan, los bateadores consiguen enfrentar en las prácticas un holograma calibrado que calca la velocidad, rotación y trayectoria de cualquier rival antes de pisar el terreno.