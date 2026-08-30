MLB: Chicago Cubs persigue el primer 40-40 en su historia

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Cachorros de Chicago quiere tener una temporada 2026 histórica en Grandes Ligas. Su jugador más estelar, Pete Crow-Armstrong está muy cerca de unirse al exclusivo club 40-40; en un año donde ha demostrado con creces que está llamado hacer historia en la organización.

El joven jardinero Pete Crow-Armstrong se encuentra acechando la prestigiosa y exclusiva temporada de: 40 jonrones y 40 bases robadas; un hito que colocaría a la franquicia y al pelotero en una dimensión completamente inédita para una franquicia que se ha destacado en la liga.

Los antecedentes más recientes de esta hazaña ofensiva llevan los nombres de Shohei Ohtani en 2024 y Ronald Acuña Jr en 2023; figuras estelares que coronaron campañas idénticas levantando posteriormente el codiciado Premio MVP de la temporada por su brutal hazaña.

Números de Pete Crow-Armstrong en 2026:

- 136 juegos, 522 turnos, 97 anotadas, 147 hits, 27 dobles, 7 triples, 36 jonrones, 89 impulsadas, 71 boletos, 32 bases robadas, .282 PRO, .377 OBP, .567 SLG, .944 OPS

¿Pete Crow-Armstrong el mayor riesgo de Shohei Ohtani al MVP 2026?

Pete Crow-Armstrong es uno de los peloteros más importantes de Cachorros de Chicago en los últimos años. Su rendimiento en la temporada 2026 está siendo tan explosiva, que es un candidato serio al MVP de Liga Nacional. Ese mismo que pelea Shohei Ohtani.

El rendimiento de Crow-Armstrong en 2026 ha encendido el debate por el premio al MVP de Liga Nacional. Al analizar las estadísticas y el rendimiento del jardinero, se ve una similitud con lo que está desarrollando Ohtani. En esa línea, no es descabellado pensar que el de Cubs pueda ganar el título.

Aunque todavía resta un tramo determinante para que finalice la campaña y se definan los lideratos ofensivos, la presencia de Pete en la conversación no es una sorpresa, es una realidad innegable. Su producción ratifica que compite de tú a tú contra el japonés que lo ha ganado todo.