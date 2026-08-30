MLB: Ranger Suárez es vapuleado por los Yankees y sigue sin ganarles en esta temporada

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Los Yankees de Nueva York se quedaron con la serie de cuatro juegos ante las Medias Rojas de Boston, ya que durante la tarde de este domingo se impusieron por 16 a 1. Allí, Ranger Suárez sufrió la peor parte tras cargar con la derrota.

La línea de trabajo del zurdo venezolano fue de 5.1 innings en los que toleró nueve imparables y seis carreras, además que regaló dos bases por bolas y ponchó a dos bateadores.

Un inning que pesó mucho para Ranger

Si bien el de Pie de Cuesta terminó vapuleado con esa cantidad de anotaciones, lo cierto del caso es que sus primeras cuatro entradas fueron de dominio total. Y es que apenas se le embasaron cuatro rivales en ese periodo, dos con sencillos y otros dos con boletos.

El único problema fue en el quinto, el cual lo supieron aprovechar los Yankees para castigarlo con todo. Luego de dos hits seguidos, el venezolano Alí Sánchez colaboró con un toque de sacrificio, lo que le permitió a Paul Goldschmidt empujar las dos primeras con otro sencillo.

Acto seguido, Cody Bellinger repitió la dosis con otro inatrapable y continuó Heliot Ramos con un vuelacercas para concretar el rally de cinco carreras. Ya en el sexto, Ranger Suárez salió reemplazado tras tolerar un hit de José Caballero, quien minutos más tarde pisó el home.

Vale mencionar que la última vez que el zurdo toleró seis o más carreras en la MLB fue el año pasado, con los Phillies de Filadelfia, cuando los D-backs de Arizona le anotaron seis el 21 de septiembre.

Números de Ranger Suárez en la temporada 2026 de la MLB

24 juegos

5 victorias

4 derrotas

123.2 innings

53 carreras permitidas

39 bases por bolas

119 ponches

3.64 EFE

1.24 WHIP

Yankees, los verdugos de Ranger en este 2026

Esta fue la tercera presentación de Ranger Suárez ante los Yankees de Nueva York con el uniforme de las Medias Rojas de Boston. Recordemos que en las dos anteriores cargó con una derrota y finalizó sin decisión en la otra.

Si sumamos los tres careos, el venezolano ha actuado en 16.1 innings este año ante ellos, permitiendo 20 imparables y 11 carreras, además de cuatro bases por bolas y 12 abanicados.