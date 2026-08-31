Venezuela ya tiene manager para el Mundial Sub 23 de Beisbol

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Inicia la preparación para la Copa Mundial de Beisbol sub 23 de 2026, que se llevará a cabo en Nicaragua durante el mes de noviembre, y en donde Venezuela buscará alzar el trofeo por segunda vez en su historia, para reafirmarse como una potencia de alto nivel en este deporte.

Precisamente, de cara a esta importante cita del beisbol juvenil, la Federación Venezolana de Beisbol (Fevebeisbol) realizó una rueda de prensa a través de su canal de YouTube, para realizar varios anuncios importantes y responder una buena cantidad de preguntas realizadas por los medios de comunicación, de cara a este importante torneo que dio de qué hablar en nuestro país en el año 2021.

Venezuela afina detalles

El primer gran anuncio de la rueda de prensa fue la designación del manager del equipo, que será Néstor Corredor, decisión respaldada por Omar López, quien es el gerente deportivo de esta selección. "Para mí es un honor ser el manager. Con Dios por delante, vamos a llevar el nombre de Venezuela bien en alto", resaltó Corredor.

Del mismo modo, el dirigente de la selección sub 23 también habló sobre la conformación del equipo para este campeonato, planificación que tiene bastante trabajo adelantado. "Cuando me nombran manager, me avisaron que el grupo de scout tenía aproximadamente 300 nombres. Tenemos un grupo ahora mismo de entre 55 y 60 peloteros en una preselección", señaló el manager.

Además, Néstor Corredor dejó bien en claro qué es lo que quiere ver principalmente en su selección. "Comenzamos el proceso de los permisos, y es un proceso de escogencia en donde lo que más tiene valor es que el pelotero quiera ser parte de esa historia que estamos tratando de escribir", sentenció.