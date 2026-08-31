MLB: Ketel Marte regresa al equipo de Arizona

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El nuevo capítulo de la novela de Ketel Marte con los Cascabeles de Arizona parece ser positivo, debido a que aseguran que regresará al roster a partir de esta semana.

El segunda base dominicano no retorna a la acción desde el pasado 16 de agosto, su último encuentro antes de ser incluido en la lista restringida y, tres días después, lo añadieron a la lista de lesionados por 10 días, tras una aparente inflamación en la rodilla izquierda.

Ketel Marte volvería a la acción para el último mes de la campaña

Aunque todavía la página oficial de la Major League Baseball no actualiza su estado, la periodista Francys Romero afirmó que Ketel está listo para reincorporarse al equipo previo al choque de esta noche ante los Phillies de Philadelphia.

La única interrogante en este caso sería si el dirigente Torey Lovullo lo colocará en el lineup titular, lo traerá a mitad de juego o lo dejará en la banca, como una especie de "castigo" extra.

¿En Arizona tienen la intención de vender a Ketel Marte?

Tras ser reiterativos los problemas de distintos índoles, principalmente de conducta, en los que ha estado involucrado Ketel Marte, algunos expertos indican que su regreso al roster sería con la intención de que cierre bien la campaña y despierte el interés de alguna franquicia para la próxima zafra.

De acuerdo a un artículo compartido por el portal USA Today, algunos compañeros de equipo del dominicano en Arizona están descontentos con Marte por esa situación.