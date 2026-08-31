LVBP: Este lanzador dominicano sería el primer importado de Leones del Caracas

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Los diferentes equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se siguen armando de cara a la temporada 2026/2027 y los Leones del Caracas tendrían asegurado a su primer lanzador importado.

Los capitalinos tienen como principal misión en el venidero torneo volver a los playoffs y para ello deben lograr que sus brazos hagan un buen trabajo, para buscar bajar el 5.97 de efectividad que registraron en la zafra previa, en la cual se ubicaron en el último puesto de ese renglón.

Este derecho dominicano lanzaría con Leones

Este pitcher foráneo que confirmó que vendrá a Venezuela a jugar con los "Melenudos" es el derecho Joan González, de acuerdo a la información compartida por el periodista Jesús Ponte.

González se encuentra jugando actualmente en la Frontier League, después de participar en la Liga Mexicana de Beisbol, donde exhibió los siguientes números:

EFEC: 4.67

WHIP: 1.60

IL: 44.1

BB: 25

K: 32.

Ese rendimiento lo logró actuando como relevista; sin embargo, este derecho trabaja principalmente como abridor y buscará quedarse con un puesto en la rotación del Caracas.

Aún la organización capitalina no ha confirmado a este brazo dominicano ni a ningún otro pelotero importado para la zafra 2026/2027.