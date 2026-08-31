LVBP: Este es el lanzador con experiencia en MLB que sumaría Tiburones de La Guaira

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Siguen sonando con fuerza los nombres de varios peloteros importados para disputar la temporada 2026-2027 de la LVBP. Otro de los casos que surgió durante este domingo tuvo que ver con los Tiburones de La Guaira, quienes ya tendrían todo acordado para incorporar a un experimentado lanzador a su bullpen.

Otro grandeliga a La Guaira

De acuerdo con información que adelantó el periodista Daniel Álvarez Montes, el conjunto escualo sumará a su roster a Caleb Smith, lanzador con seis temporadas de experiencia en las Grandes Ligas.

El zurdo de 35 años debutó en las Mayores con los Yankees de Nueva York en 2017, para luego defender las causas de los Marlins de Miami (2018-2020) y D-backs de Arizona (2020-2022).

En lo que respecta a este 2026, Smith vio acción en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con Dorados de Chihuahua. Allí dejó récord de 6-6 luego de 18 aperturas, con 4.79 de efectividad, 40 bases por bolas, y 80 ponches en 94 entradas lanzadas.

Es así como Tiburones de La Guaira estaría añadiendo a un portentoso abridor para su rotación, un punto que sin duda podría ser clave durante el desarrollo de la venidera zafra.