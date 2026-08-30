LVBP: Magallanes se alista para la 2026-2027: esta es la fecha de inicio de su pretemporada

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Los Navegantes del Magallanes ya tienen una fecha especial marcada en el calendario. La organización comienza a cerrar los detalles de una nueva campaña, en la que buscará darle continuidad al proyecto que le permitió conquistar el campeonato de la LVBP la temporada pasada.

El conjunto carabobeño tendrá su juego del Día Inaugural el lunes 12 de octubre, cuando reciba a los Tiburones de La Guaira. Antes de ese compromiso, la Nave cumplirá con una etapa fundamental de preparación.

Magallanes ya tiene fecha para comenzar la pretemporada

La organización confirmó que los entrenamientos de pretemporada comenzarán el sábado 26 de septiembre en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Las prácticas estarán dirigidas por parte del cuerpo técnico encabezado por Yadier Molina, con Roberto Espinoza como coach de banca, Miguel Socolovich como coach de bullpen, Eliezer Alfonzo como asistente al coach de bateo, Clemente Álvarez como instructor de catchers, Félix Escalona como coach asistente y Julio Figueroa como integrante del Taxi Squad.

El presidente de la Nave, Héctor Arias, destacó que esta etapa será determinante para comenzar a preparar la defensa del campeonato.

“Con el inicio de las prácticas arranca una nueva temporada, que trae consigo un reto aún mayor al del torneo anterior. Comenzamos la defensa del título, sin triunfalismo, pero con la mira puesta en reeditar el campeonato”, expresó nota de prensa.

Arias agregó que los jugadores se incorporarán paulatinamente para alcanzar su mejor condición de cara al comienzo de la temporada.

“A partir de esa fecha se irán incorporando paulatinamente los elementos que conforman nuestra plantilla, para ir logrando la puesta a tono de cara a la fecha inaugural el próximo 12 de octubre”, señaló.

Reunión clave con Yadier Molina

Mientras se acerca el comienzo de los entrenamientos, el gerente deportivo Federico Rojas sostuvo una reunión en el Busch Stadium de San Luis con el manager Yadier Molina, además de los coaches Kleininger Terán y Stubby Clapp.

El encuentro permitió repasar distintos aspectos de la planificación del equipo y evaluar el material con el que contará la Nave para afrontar la próxima campaña.

“Estos encuentros siempre son positivos porque así podemos afinar detalles de cara a la pretemporada. Hemos cuidado varios aspectos y también repasamos todo el material con el que vamos contando, así que ha sido una de las cosas más interesantes en esta etapa”, explicó Rojas, también en nota de prensa.

Asimismo, el gerente deportivo agregó que ha mantenido reuniones con los demás integrantes del cuerpo técnico y con Alejandro Freire, asesor de la gerencia, como parte de los preparativos para la nueva temporada.

Con todo encaminado, los Navegantes del Magallanes tienen ahora una fecha concreta para comenzar su preparación y poco más de dos semanas para ponerse a punto antes de recibir a los escualos en el primero encuentro de la temporada 2026-2027.