LVBP: Bravos de Margarita habría firmado a este importado para reforzar su infield

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Los Bravos de Margarita no quieren dejar para último momento las firmas de sus importados de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP. Es por eso que en las últimas semanas han intensificado esos trabajos con la finalidad de adquirir las piezas necesarias para reforzar su roster.

Un refuerzo bravo para el infield

Si bien todavía no hay un anuncio oficial por parte de la organización, el periodista Yusseff Díaz adelantó que el elenco insular firmó al cubano Diosbel Arias.

El infielder cubano cuenta con amplia experiencia en los torneos invernales como la Liga ARCO de México, con Tomateros de Culiacán y Sultanes de Monterrey; así como en la liga dominicana (LIDOM), con los Toros del Este.

Durante este 2026, Arias vio acción en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con Tigres de Quintana Roo, siendo uno de los bates más productivos y consistentes del equipo. En 74 encuentros dejó promedio de .300, con 71 imparables, 22 extrabases, 25 impulsadas y 37 anotadas.

Con esta futura adquisición, los Bravos de Margarita suman más talento y versatilidad a su infield luego de las recientes adquisiciones vía cambio de José Colmenares y Luiyin Alastre.