Paul Goldschmidt a ritmo de Barry Bonds con impresionante registro vs lanzadores zurdos

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Paul Goldschmidt continúa demostrando su extraordinaria capacidad ofensiva ante los lanzadores zurdos y en la jornada de este domingo en las Grandes Ligas no fue la excepción, despachando su decimoctavo cuadrangular de la temporada en la paliza (16x1) de los Yankees de Nueva York ante Boston Red Sox desde el Yankee Stadium.

El veterano inicialista registra un OPS de 1.008 contra pitchers zurdos en la temporada 2026 y está encaminado a completar su decimotercera campaña con un OPS de .950 o superior frente a este tipo de lanzadores, una muestra de la consistencia que ha mantenido durante su carrera.

La conexión de cuatro esquinas llegó precisamente ante un relevista zurdo, siendo un tablazo que se perdió de vista a 100.7 millas por hora y 355 pies de distancia, la cual fue el segundo de cuatro jonrones que dispararon los 'Mulos del Bronx' para fabricar un rally de nueve anotaciones en el octavo inning del partido.

Paul Goldschmidt a ritmo de Barry Bonds y Manny Ramírez

De concretar esta hazaña, Goldschmidt ingresaría a un selecto grupo histórico de bateadores de las últimas cinco décadas. Solo Barry Bonds y Frank Thomas, con 14 temporadas cada uno, y Manny Ramírez, con 13, han conseguido al menos 13 campañas con un OPS de .950 o mejor contra zurdos en ese período, de acuerdo con OptaSTATS.

El inicialista está, por tanto, a las puertas de igualar una marca que refleja su dominio sostenido ante uno de los principales desafíos para cualquier bateador. Además del mencionado registro, el toletero está siendo una pieza fundamental en el lineup de Aaron Boone con promedio al bate de .248, 18 vuelacercas, 48 remolcadas, 40 anotadas, 79 hits, .310 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .769 en 93 juegos.