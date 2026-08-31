MLB: ¿Se le escapa el MVP a Shohei Ohtani? Peter Crow-Armstrong pisa fuerte

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La carrera por el MVP de la Liga Nacional entró en una etapa diferente durante las últimas semanas, con Shohei Ohtani dejando de tener el control que parecía acompañarlo durante buena parte de la temporada. El japonés continúa produciendo con el bate, pero su ausencia desde el montículo y la irrupción de Pete Crow-Armstrong cambiaron el escenario.

Ohtani necesita reaccionar para recuperar la ventaja

Los números actuales muestran por qué la candidatura de Shohei Ohtani perdió fuerza. En 131 juegos registra .280 de promedio, 30 jonrones, 80 impulsadas, 86 carreras, 10 bases robadas, .379 de OBP, .529 de slugging, .909 de OPS y 6.5 de WAR.

En cambio, Pete Crow-Armstrong suma 38 cuadrangulares, 91 impulsadas, 99 carreras y 32 robos en 137 encuentros. Además, presenta una línea ofensiva de .283/.377/.577, con .954 de OPS y 8.5 de WAR, una diferencia de dos victorias sobre Ohtani en ese último apartado.

La última encuesta de MLB.com reflejó un giro en la carrera por el MVP de la Liga Nacional, con el norteamericano superando por primera vez al nipón entre los especialistas. El jardinero de los Cachorros recibió 177 puntos y 29 votos al primer lugar, mientras que Ohtani obtuvo 154 puntos y ocho selecciones como número uno.

El dato que más pesa es su situación como lanzador. Ohtani no ha vuelto a lanzar desde el 3 de julio y MLB.com señaló que su regreso al montículo será determinante para recuperar terreno, mientras que Crow-Armstrong ha aprovechado esa ausencia para tomar el liderato de WAR.

La diferencia tampoco es únicamente estadística. Crow-Armstrong combina su producción ofensiva con una defensa de élite en el jardín central, donde MLB.com le atribuye 24 carreras de valor defensivo, mientras Ohtani depende en gran medida del impacto extraordinario que puede generar como jugador de dos vías.

A todas estas, Kyle Schwarber aparece como un candidato complementario, principalmente por sus 40 jonrones y 82 impulsadas, pero sus 2.8 de WAR y un OPS de .887 lo mantienen por detrás de los dos principales contendientes en términos de valor integral. En la última encuesta de MLB.com recibió 46 puntos, muy lejos de Crow-Armstrong y Ohtani.

La conclusión es clara: sí, Ohtani ha perdido terreno, pero la carrera está lejos de estar definida. Si vuelve al montículo y recupera su mejor versión ofensiva en septiembre, su condición de jugador de dos vías puede cambiar nuevamente la votación; de lo contrario, Crow-Armstrong tiene actualmente el argumento estadístico más completo para destronarlo.