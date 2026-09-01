MLB

MLB: Umpire venezolano genera momentos de angustia luego de desplomarse en pleno juego

Los equipos médicos de San Diego y Cincinnati debieron auxiliarlo al instante

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 08:37 pm
MLB: Umpire venezolano genera momentos de angustia luego de desplomarse en pleno juego
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Great American Ball Park vivió minutos de terror y angustia en mitad del choque entre Rojos de Cincinnati y Padres de San Diego, durante la jornada de este lunes, ya que el umpire venezolano Manny González sufrió un colapso y requirió de asistencia médica inmediata.

NOTAS RELACIONADAS

Enorme susto

En lo que fue una noche de mucha humedad, según reportes locales, González cayó al suelo justo afuera del área de bateo poco antes de iniciar el quinto episodio.

Ante la situación, el personal médico de ambos conjuntos salió para atenderlo de forma inmediata, dándole tratamiento por presión arterial elevada y deshidratación.

Luego de recibir la ayuda para levantarse, el venezolano salió del campo a través del dugout visitante. De acuerdo con información de Cincinnati, el motivo por el cual se desplomó fue agotamiento por calor.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?