MLB: ¿Las lesiones han limitado la defensa de Ronald Acuña Jr.?

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La solvencia defensiva de Ronald Acuña Jr. vuelve a situarse en el centro del debate de las Grandes Ligas. A lo largo de su trayectoria, el jardinero venezolano mostró falencias estructurales en el primer paso al momento del contacto, una carencia que en sus primeras etapas profesionales lograba enmendar gracias a un desplazamiento atlético superior al promedio. Sin embargo, la acumulación de cirugías en ambas rodillas parece haber alterado definitivamente esa ecuación en los jardines.

El cambio no reside en la percepción visual, sino en el seguimiento métrico recopilado por el analista EJ Lantigua. Durante sus primeros años en MLB, el guardabosque registraba números negativos en su tiempo de lectura inicial, pero exhibía un impulso suficiente para recuperar el terreno perdido.

En 2018, pese a marcar un tiempo de reacción desfavorable de -0.4 pies respecto a la media, registró una explosión de +0.9 pies en los primeros tres segundos de carrera. Esa potencia disminuyó con el paso del tiempo y las intervenciones quirúrgicas.

La pérdida gradual de potencia tras los quirófanos

La primera rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en 2021 marcó el inicio de un declive progresivo en las métricas de aceleración. En las campañas posteriores a dicho percance, el jugador de los Bravos de Atlanta comenzó a reflejar saldos negativos tanto en el primer paso como en la aceleración seguida. Para 2025 y 2026, los registros cayeron a cifras de -1.7 y -1.5 en lectura inicial, acompañados por un descenso pronunciado en la capacidad de aceleración, situándose en -1.9 y -2.1 pies.

Esta variación tuvo una repercusión directa en los Outs Por Encima del Promedio (OAA). Mientras que entre 2018 y 2021 acumulo un saldo positivo de +5 OAA, la franja comprendida entre 2022 y 2026 exhibe un registro defensivo global de -36 OAA. Asimismo, la cobertura lineal en los primeros tres segundos posteriores al batazo experimentó una reducción constante, pasando de 33.5 pies en su año de novato a 31.0 pies en la actualidad.

Lectura de ruta versus desplazamiento hacia atrás

Los datos descartan que la imprecisión en los ángulos de persecución sea el motivo central de su rendimiento en los jardines. En la presente contienda de 2026, el jardinero sostiene una métrica de +0.6 en efectividad de ruta, lo que confirma que el trazado hacia la pelota sigue siendo acertado. La dificultad radica exclusivamente en la respuesta mecánica de sus extremidades inferiores tras las intervenciones sufridas en la rodilla derecha en 2021 y en la izquierda en 2024.

El impacto directo en los batazos hacia la pared

El desgaste métrico muestra una concentración marcada en desplazamientos hacia la zona posterior del campo exterior. De los -7 OAA registrados en la actual zafra, -6 provienen de intervenciones donde el jardinero debe correr en retroceso. La distribución contabiliza -2 OAA hacia su izquierda posterior, -1 OAA en línea recta hacia la barda y -3 OAA hacia su derecha posterior. La falta de empuje inmediato le resta capacidad de llegada ante batazos elevados que exigen giro y aceleración profunda.

La vigencia de un cañón en el jardín derecho

Pese a los contratiempos de movilidad, el dinamismo en el brazo de Ronald Acuña Jr. permanece intacto como su principal herramienta de contención. En la actual campaña mantiene una potencia promedio de tiro de 95.1 millas por hora, respaldada por un valor de +2 en carreras salvadas por potencia de brazo (rARM). Este registro da continuidad a demostraciones de fuerza previas, como el envío de 104.9 millas por hora concretado en 2025.

La diferencia sustancial radica en que la pérdida de elasticidad en las articulaciones eliminó el margen de recuperación atlética que antes compensaba esa demora inicial. La potencia del disparo se mantiene firme, pero el tiempo requerido para posicionarse antes de fildear la pelota continúa condicionado por las secuelas físicas.