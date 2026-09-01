MLB: Eugenio Suárez se perderá los dos siguientes desafíos por esta razón extradeportiva

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A pesar de que Eugenio Suárez tiene la misión de conseguir con un nuevo equipo en este cierre de temporada, en los próximos días tendrá una cita bastante importante y, por lo tanto, se ausentará en los próximos dos desafíos de los Rojos de Cincinnati.

El slugger venezolano se encuentra actualmente en la lista de waivers, pero tiene la oportunidad de presentar un examen que no está vinculado con lo deportivo, aunque sí con su futuro.

Eugenio Suárez será un ciudadano estadounidense

La ausencia del infielder venezolano en el próximo par de juegos se debe a que va a presentar el examen para convertirse en un ciudadano estadounidense, es decir, que tendría la doble nacionalidad. La información fue compartida por el portal Jomboy Media.

Eso será en los choques de este martes y miércoles, cuando los Rojos culminen la serie con los Padres de San Diego, la cual hasta el momento están perdiendo.

Así van los números de Eugenio Suárez en el presente torneo

En lo que va de 2026, el experimentado slugger ha disputado 107 encuentros en los que exhibe un promedio de bateo de .206, acumula 20 cuadrangulares y ha remolcado 59 anotaciones.

Aunque estos números están por debajo de su promedio de producción durante la postemporada, "Geno" no deja de ser una pieza tentativa por lo que hizo en el torneo anterior, llegando a conectar incluso un grand slam.