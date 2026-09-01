Carlos Hernández está de regreso: Cleveland le abre nuevamente las puertas de la MLB

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Carlos Hernández está a las puertas de regresar a las Grandes Ligas. El lanzador venezolano ha completado un largo camino de recuperación y ahora los Guardianes de Cleveland tienen previsto incorporarlo nuevamente al roster del equipo grande.

El movimiento se producirá a partir de este 1 de septiembre, según informó la propia organización, en lo que representará el regreso del guayanés a la MLB después de su última aparición en agosto de 2025.

Una recuperación que llegó a su etapa final

El derecho de 29 años pasó todo el 2026 en la lista de lesionados después de sufrir un grave accidente de tránsito en Venezuela a mediados de enero, el cual le ocasionó múltiples fracturas y lo obligó a afrontar un extenso proceso de rehabilitación.

No fue sino hasta el 7 de julio cuando Hernández pudo comenzar su asignación de rehabilitación con la filial Rookie de Cleveland. Posteriormente avanzó hasta Triple-A con los Columbus Clippers, donde ha trabajado durante 13 innings en 12 encuentros.

En ese período permitió ocho carreras, otorgó siete boletos y consiguió 20 ponches, números que evidencian el proceso de puesta a tono que atravesó antes de recibir nuevamente el llamado al primer equipo.

Seis temporadas de experiencia en MLB

Carlos Hernández cuenta con experiencia en las Grandes Ligas desde 2020, cuando debutó con los Reales de Kansas City. Permaneció con la organización hasta 2024, antes de pasar por los Filis de Filadelfia y los Tigres de Detroit durante 2025.

Sin embargo, su etapa con ambos equipos no terminó de consolidarse y, a finales de julio de ese año, pasó a formar parte de Cleveland. Con ellos lanzó por última vez en las Mayores el 16 de agosto de 2025 contra los Atléticos.

Ahora, después de superar uno de los momentos más complicados de su carrera, Carlos Hernández volverá a tener una oportunidad en las Grandes Ligas, esta vez con el objetivo de demostrar que está nuevamente listo para competir al máximo nivel.