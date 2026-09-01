MLB: Se confirma la peor noticia para Luis Rengifo

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La peor noticia se confirmó en el caso de Luis Rengifo, quien le dijo adiós a su temporada 2026 de las Grandes Ligas luego de recibir los resultados de los exámenes médicos este lunes.

El infielder de 29 años debió salir del compromiso con asistencia médica en lo que fue una de las imágenes más fuertes de la jornada de este sábado, en la que los Padres de San Diego sucumbieron por 7 a 6 en casa de los Rays de Tampa Bay.

Luis Rengifo se pierde el resto de la zafra

El inconveniente sucedió a la altura del séptimo inning. Tras un batazo de Yandy Díaz al jardín central con las bases llenas, el venezolano hizo el corte y lanzó la bola hacia el home para tratar de sacar el out; sin embargo, el tiro fue malo y en la misma acción sufrió la lesión.

Tras los resultados de los exámenes, se confirmó que Rengifo sufrió un desgarro y un esguince en la rodilla derecha que lo llevan a perderse el último mes de la ronda regular.

Luis Rengifo estaba dejando buenos números con San Diego

Aunque se puedan percibir unos números generales un poco discretos por parte del venezolano, lo cierto es que desde que llegó a los Padres de San Diego, estaba haciendo un gran trabajo.

En su lapso desde que llegó a San Diego, Luis exhibió un promedio de bateo de .291, aunado a cuatro cuadrangulares, 17 carreras remolcadas y 19 anotadas. Todo eso en 38 juegos, donde aportó de manera notable en varios duelos de su nueva franquicia.