MLB: Ketel Marte rompió el silencio tras su regreso a los Cascabeles

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El intermedista dominicano Ketel Marte reapareció ante los medios de comunicación tras dos semanas de ausencia con los Cascabeles de Arizona. En sus primeras declaraciones, el jugador afrontó de manera directa la polémica surgida por su inasistencia al compromiso frente a los Medias Rojas de Boston, un hecho que generó diversos comentarios dentro de la organización.

La decisión de no reportarse al encuentro

Marte explicó las razones que lo llevaron a no presentarse al estadio aquel día, reconociendo el contexto en el que tomó la medida. "Fue un momento de frustración", admitió el pelotero al recordar la jornada en la que optó por no uniformarse.

De acuerdo con su relato, la condición física jugó un papel determinante en su actuar. "Esa mañana me desperté, mi cuerpo sentía dolor... Yo fui quien tomó la decisión de no presentarme", enfatizó el jugador, dejando claro que la resolución fue estrictamente personal.

Relación con el mánager y respuesta ante el plantel

En cuanto a su vínculo con el mánager Torey Lovullo, Marte descartó cualquier tipo de conflicto personal con el estratega, aunque asumió la responsabilidad por lo sucedido. "Me llevo muy bien con Torey, en esa instancia le fallé al no presentarme", declaró de forma directa ante los periodistas.

El compromiso de dar la cara ante sus compañeros

Respecto al reencuentro con sus compañeros de equipo, el jugador caribeño manifestó su intención de abordar la situación de frente dentro del clubhouse.

Una postura de responsabilidad personal

Marte dejó clara su posición respecto a cómo encarará al grupo tras su tiempo fuera. "Voy a pararme frente a mis compañeros como un hombre", afirmó el intermedista, añadiendo una reflexión sobre la experiencia vivida: "No quiero que ninguno de mis compañeros pase por lo que yo pasé esa mañana".

El pelotero apeló al entendimiento del grupo al recordar la naturaleza de sus acciones. "Soy humano y espero que ellos entiendan que todos cometemos errores", expresó durante la sesión de preguntas.

Estado físico y mental

Luego de superar este periodo de dos semanas alejado del equipo, el jugador dio un parte de tranquilidad sobre su condición actual. Marte aseguró que se encuentra "muy bien" tanto física como mentalmente para reintegrarse al equipo.