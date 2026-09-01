MLB: Cal Raleigh supera el "Monstruo Verde" y llega a esta cantidad de jonrones por quinta zafra en fila

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Después de tener una campaña de 60 cuadrangulares, evidentemente que 20 es síntoma de una campaña decepcionante. No obstante, hay que resaltar el envión que tuvo Cal Raleigh en la parte final del 2026.

La novena de los Marineros de Seattle perdió en un duelo de intercambio de batazos 9 carreras por 8 ante los Medias Rojas de Boston, pero el receptor demostró todo su poder superando el "Monstruo Verde".

Cal Raleigh le da con fuerza por el left

Raleigh abrió el séptimo con un enorme vuelacercas por el jardín izquierdo del Fenway Park, luego de castigar a Erik Miller y poner el choque parcialmente 8-5 a favor de Seattle.

El estadounidense castigó una recta a 96 millas por hora, demostrando todo su poder tras sacar la bola con un batazo que salió 95 millas por hora de su bate.

Cal Raleigh levantó su producción

Este batazo de cuatro esquinas significó el número 20 para Cal, acumulando así su quinta zafra consecutiva con 20 o más vuelacercas. Lo más notable es que la mitad de esos cuadrangulares, los ha conectado en sus últimos 30 encuentros.

De hecho, 11 de esos 20 bambinazos fueron después del Juego de Estrellas, logrando un resurgir notable, después de una primera parte totalmente decepcionante, luego de empujar 125 rayitas y batear 60 jonrones en 2025.