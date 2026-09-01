Eduardo Rodríguez y Luzardo protagonizan un duelo histórico para Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

Un auténtico duelo de titanes es el que protagonizarán esta noche los serpentineros venezolanos Eduardo Rodríguez (E-Rod) y Jesús Luzardo. Ambos se encuentran en sus mejores temporadas en las Grandes Ligas con los Cascabeles de Arizona y los Filis de Filadelfia, respectivamente.

A pesar de sus largas trayectorias, nunca antes habían coincidido en un duelo directo, lo que convierte este juego entre los Filis y los Cascabeles en una cita histórica para el beisbol venezolano.

Rodríguez ha cumplido este año con el equipo de Arizona una campaña repleta de éxitos. Tiene registro de 14 triunfos por solo 4 derrotas y reúne un asombroso promedio de carreras limpias de 2.50, la tercera mejor de la Liga Nacional.

Además, cuenta con un buen WHIP de 1.19 y ha ponchado a 119 contrarios. Conviene señalar que en su última salida el pasado 26 de agosto contra los Cachorros de Chicago trabajó por espacio de 7 episodios en los que apenas permitió 2 imparables para llevarse la victoria con pizarra de 2-0.

Un dato interesante revela que el encuentro se jugará en el Chase Field (casa de Arizona) por lo que Rodríguez tendrá que echar el resto, ya que su rival es uno de los pitchers más triunfadores cuando juega fuera del estadio de los Filis.

Al respecto el portal de ESPN establece que, en un enfrentamiento tan parejo, el análisis se inclina ligeramente a favor de Jesús Luzardo, proyectándose como el ganador del duelo debido a un factor estadístico determinante: su dominio absoluto en la carretera.

En efecto, Luzardo tiene 14 aperturas como visitante, para alcanzar este año un impresionante récord invicto de 8-0 con efectividad de 1.79 y 110 ponches. Esa estadística le otorga a Jesús un ligero margen de ventaja, aunque se entiende que vistas las circunstancias este será un duelo muy parejo y de pocas carreras, por cuanto Rodríguez estará en su parque donde igualmente ha realizado un buen trabajo a lo largo de la actual temporada.

Dato histórico para los venezolanos: Será la vez 129 que dos criollos tengan un duelo en la lomita de las Grandes Ligas.

Luzardo, igualmente, viene de lanzar 7 entradas en blanco en su más reciente presentación, el pasado miércoles 26 de agosto, un trabajo maravilloso en el que solo permitió un hit, sin carreras, dio 3 boletos y ponchó a nueve contrarios.

Lo más importante en su labor de esta campaña está centrada en que mantiene una buena efectividad de 3.09 y sobresaliente registro de 203 abanicados, el cuarto mejor del viejo circuito.

Luzardo este año contra los Cascabeles en su única salida lanzó 4.2 entradas, en las que aceptó 5 hits, 5 carreras limpias, 3 boletos, 8 ponches y salió sin decisión. E-Rod, por su parte, no ha lanzado esta campaña contra los Filis.

Ante lo parejo de este cotejo, el bullpen de los Cascabeles llega en una situación más inestable, mientras que los Filis cuentan con un cerrador consolidado como Jhoan Durán para asegurar ventajas.