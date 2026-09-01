Mundial Sub-23: Confirman el cuerpo técnico de Venezuela con varios campeones del mundo

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El próximo 6 de noviembre comenzará una nueva edición de la Copa Mundial de Beisbol Sub-23 y la selección de Venezuela confirmó a su staff técnico plagado de figuras que formaron parte del equipo que se consagró campeón en la reciente del Mundial masculino de mayores.

Liderados por Néstor Corredor como dirigente, quien es justamente uno de los que formó parte de ese cuerpo técnico, aunque en esa oportunidad estuvo como coordinador de terreno.

Nombres que repiten del Clásico Mundial

Además de Corredor, hay un total de seis nombres más que repiten del Clásico Mundial, algunos con el mismo rol y otros con una nueva labor. Incluso, Omar López forma parte de este grupo como asesor del ciclo olímpico; recordemos que la selección nacional buscará un cupo en las Olimpiadas del 2028.

Víctor Martínez intercambiará el rol con Robinson Chirinos, pasando de ser asistente del mánager a coach de banca, aunque evidentemente trabajarán muy de cerca. Aunado a eso, Carlos "Beto" Méndez y Miguel Cabrera repiten como coaches de bateo; mientras que Javier Bracamonte igualmente estará nuevamente como catcher de bullpen.

Así queda completado el staff de Venezuela para el Mundial sub-23:

Mánager: Néstor Corredor

Coach de banca: Víctor Martínez

Coach de bateo: Carlos "Beto" Méndez

Asistente del coach de bateo: Miguel Cabrera

Coach de pitcheo: Luis Meza

Coach de bullpen: Juan Graterol

Coach de primera: Dennis Malave

Coach de tercera: Juan Francia

Asistente del manager: Robinson Chirinos

Gerente deportivo: Francisco Cartaya

Catcher de bullpen: Javier Bracamonte

Asesor del ciclo olímpico: Omar López

Entrenador atlético principal: Juan Fernández

Coach de fuerza y acondicionamiento: César Yépez.

Este evento venidero se llevará a cabo en Nicaragua y será hasta el 15 de noviembre.