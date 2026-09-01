LVBP: Bravos de Margarita traería de regreso a este talentoso lanzador panameño

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La cuota de peloteros importados para los Bravos de Margarita comienza a tomar bastante forma. Y es que para esta ocasión, todo parece apuntar a que la organización traerá de regreso a un lanzador que gustó mucho durante la temporada 2025-2026 de la LVBP.

¿Abridor, relevista o ambas?

El pelotero en cuestión es Jorge García, quien tendrá su segunda experiencia en la pelota invernal venezolana, de acuerdo con información que adelantó el periodista Jesús Ponte.

Como algunos recordarán, el panameño tuvo 11 aperturas el año pasado con los insulares y dejó récord de 4-2 con 4.01 de efectividad, 1.35 de WHIP, 16 bases por bolas, 34 ponches y 25 carreras permitidas en 51.2 entradas de labor.

En lo que respecta a este 2026, García actuó en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con Caliente de Durango, equipo que lo usó más como relevista a lo largo de la ronda regular (siete aperturas en 35 encuentros). Allí dejó marca de 4-4 con 3.83 de efectividad, 1.34 de WHIP, 17 boletos, 37 abanicados y 19 rayitas concedidas luego de 44.2 innings.

De esta manera, Bravos de Margarita estaría sumando no solo a un importado que ya sabe lo que es la intensidad de la LVBP, sino además a un brazo con la capacidad de ejercer cualquier rol dentro del campo.