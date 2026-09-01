MLB: Alex Bregman firma un agosto histórico

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El beisbol de las Grandes Ligas fue testigo de un mes de agosto memorable en Chicago. Alex Bregman cerró un periodo extraordinario al conectar tres cuadrangulares en la aplastante victoria de los Cachorros 17-3 sobre los Cerveceros de Milwaukee. El tercera base de la franquicia de Illinois completó así su segundo juego de tres vuelacercas en el mismo mes, una hazaña inédita en su carrera de 11 temporadas en las Mayores.

Durante sus primeros 1.342 partidos en la Gran Carpa, Bregman nunca había logrado pegar tres jonrones en un solo encuentro. En sus últimos 18 compromisos con la camiseta de los oseznos, alcanzó la cifra en dos ocasiones. La actuación del infielder coronó una noche histórica en la que la ofensiva de Chicago despachó nueve batazos de largo metraje, estableciendo un nuevo récord para la franquicia.

Un impacto inmediato en la ofensiva de Chicago

El rendimiento de Bregman dio un giro drástico a medida que avanzó la campaña. En sus primeros 92 partidos del año con Chicago, el tercera base acumuló apenas siete cuadrangulares. Sin embargo, en los siguientes 46 encuentros ajustó su swing y sacó 16 pelotas del parque.

El batazo definitivo de la noche llegó en la octava entrada ante los envíos del lanzador Andrew Vaughn. Bregman conectó una bola de nudillos a 40.7 millas por hora y envió la pelota a 397 pies por el jardín izquierdo, con una velocidad de salida de 98.5 millas por hora.

Con este desempeño, Bregman alcanzó los 23 jonrones en lo que va de la temporada. De mantener este ritmo y conectar siete batazos más de cuatro esquinas en la recta final de la ronda regular, registraría su primera campaña de 30 jonrones desde el año 2019 y la tercera de su trayectoria profesional.

Una dupla que iguala marcas legendarias

La producción de Bregman coincidió con el gran momento del jardinero Pete Crow-Armstrong. La pareja de los Cachorros se convirtió en la primera dupla de compañeros de equipo en la historia de las Grandes Ligas en registrar al menos 25 cuadrangulares, 25 bases por bolas, 50 carreras impulsadas y 50 carreras anotadas de manera combinada en un solo mes calendario desde que lo hicieran Roger Maris y Mickey Mantle con los Yankees de Nueva York en julio de 1961.

Además, Bregman y Crow-Armstrong entraron en una selecta lista de parejas con 12 o más jonrones cada uno en el mismo mes. Esta hazaña no se lograba desde agosto de 1999, cuando Iván Rodríguez y Rafael Palmeiro lo consiguieron con los Rangers de Texas. Antes de ellos, solo la dupla Maris-Mantle lo había realizado en dos oportunidades con los Yankees, en junio de 1960 y julio de 1961.

Con los nueve vuelacercas conectados en el enfrentamiento contra Milwaukee, los Cachorros alcanzaron la cifra de 62 jonrones durante todo el mes de agosto. Esta cantidad representa un nuevo récord de cuadrangulares para un equipo en un solo mes en la historia de la Liga Nacional.