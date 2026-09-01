​¡A las Grandes Ligas! Los Padres de San Diego promovieron al súper prospecto Ethan Salas

Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego han tomado una decisión de alto impacto en las Grandes Ligas. La organización californiana ascendió al equipo grande al receptor venezolano Ethan Salas, considerado el prospecto número 1 de la franquicia y el No. 23 de todo el béisbol según MLB Pipeline, para lo que será su esperado debut en Las Mayores.

​La noticia fue confirmada por el periodista AJ Cassavell de MLB.com y replicada por las plataformas oficiales de las Grandes Ligas.

​Un ascenso impulsado por números descomunales

​con 20 años de edad, Ethan Salas ha demostrado una madurez competitiva fuera de lo común para un careta de su categoría. Tras su paso por la sucursal Triple-A, el fenómeno venezolano no sintió la presión de enfrentarse a lanzadores experimentados y se convirtió en una de las bujías ofensivas más destacadas.

​Siendo el jugador más joven en todo el nivel Triple-A, Salas registró un avasallador OPS de .949 en 24 encuentros, demostrando un gran dominio de la zona de strike y capacidad para conectar batazos de fuerza hacia todos los sectores del campo.

​Talento de élite detrás y delante del plato

​Desde su firma internacional con San Diego, Ethan Salas ha estado bajo los reflectores gracias a su refinada técnica defensiva detrás del plato, su potente brazo para mascotear y retirar corredores, además de un swing zurdo fluido y natural.

​Su rápido tránsito por las ligas menores y su consolidación ofensiva en Triple-A le abren la puerta para hacer su debut en el mejor béisbol del mundo, reforzando la receptoría de los Padres en un momento clave de la temporada.