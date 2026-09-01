MLB: Ketel Marte utiliza polémica gorra tras su regreso con los Arizona Diamondbacks

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La aparición de Ketel Marte en su primer juego de regreso de la lista de lesionados y tras varias polémicas fuera del terreno de juego dejó una imagen que rápidamente llamó la atención en las redes sociales. El dominicano llevaba una llamativa gorra de color verde fosforescente con un mensaje en inglés que parecía resumir, en pocas palabras, el momento que estaba viviendo.

La frase es la siguiente: “Que los puentes que queme iluminen el camino”.

La elección adquirió un significado especial por el ambiente que rodea actualmente al toletero. Marte reconoció que no esperaba recibir los abucheos de su propio público y también admitió que no comprendía del todo una pregunta que le habían formulado antes del encuentro sobre si quería enviar algún mensaje a los aficionados.

Ketel Marte y el mensaje detrás de su gorra con Arizona

La escena posterior al partido tomó así un matiz diferente. Mientras respondía ante los medios, la gorra se convirtió casi en una extensión de sus palabras, aunque el propio pelotero de 32 años no necesitó ofrecer una explicación extensa sobre su significado.

El episodio también muestra cómo, en el deporte profesional, un detalle aparentemente pequeño puede convertirse en parte de la conversación y más en una situación como esta, en la que ya se han dado a conocer diferentes detalles.

Finalmente, para Ketel Marte, la jornada no terminó únicamente con lo ocurrido dentro del terreno de juego. Sus palabras sobre la reacción del público y la particular elección de su gorra añadieron otro capítulo a la historia que seguramente seguirá entre las polémicas más mencionadas en este final de temporada en la MLB.