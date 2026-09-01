MLB: Chicago Cubs recibe a Milwaukee Brewers tras una noche histórica de cuadrangulares

Suscríbete a nuestros canales

La rivalidad en la División Central de la Liga Nacional vive un momento de máxima tensión tras la apabullante victoria de los Chicago Cubs (78-60) sobre los líderes Milwaukee Brewers (85-53) por marcador de 17-3. El conjunto de Chicago fijó una marca histórica para la franquicia al conectar nueve cuadrangulares en un solo compromiso —tres de ellos cortesía de Alex Bregman— y cerrar agosto con 62 volacercas. Este segundo duelo de la serie exige una respuesta inmediata por parte de la visita en su objetivo de consolidar el primer lugar del sector.

Chicago Cubs: Continuidad a la explosión ofensiva en Wrigley Field

La ofensiva de los Cubs demostró su temible capacidad de contacto frente a cualquier parpadeo de los serpentineros rivales. Para este choque, la responsabilidad desde el montículo recae en el zurdo Matthew Boyd (8-3, efectividad de 3.99 y WHIP de 1.22). Tras un tramo irregular a mitad del mes, Boyd se recuperó en su salida más reciente al trabajar seis entradas sólidas permitiendo una sola carrera limpia y tres imparables.

Chicago acumula tres triunfos consecutivos frente a Milwaukee, nivelando el historial directo de los últimos diez duelos (cinco victorias por bando). Además, el lineup de Chicago suele incrementar sus prestaciones anotadoras cuando mide fuerzas ante abridores de perfil zurdo.

Milwaukee Brewers: Reagrupar piezas para mantener la cima

A pesar del duro tropiezo del lunes, los Brewers sostienen un registro destacado de 85-53 en la campaña, respaldados por cinco series consecutivas ganadas antes de su visita a Illinois. Milwaukee dependerá del abridor Robert Gasser (4-5, efectividad de 4.59 y WHIP de 1.30) para frenar la inercia del bateo local.

Gasser viene de completar 5.1 episodios de una sola anotación en su apertura anterior; sin embargo, venía concediendo tres o más carreras en sus tres aperturas previas. El diestro requerirá máxima precisión en la localización de sus lanzamientos para evitar ser castigado por la parte alta del orden al bate de los Cubs.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Racha en duelos directos: Chicago Cubs ha ganado los últimos tres enfrentamientos seguidos ante Milwaukee Brewers.

Dominio ofensivo: Los Cubs promediaron más de seis cuadrangulares por serie en la recta final del mes de agosto.

Estabilidad del pitcheo local: Matthew Boyd permitió solo una carrera limpia en seis episodios trabajados en su apertura más reciente.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Con el impulso anímico del récord de cuadrangulares, el buen momento de Boyd en la lomita y el rendimiento favorable ante lanzadores zurdos, el cuadro local perfila una clara ventaja para llevarse el triunfo en casa.

Mercado recomendado: Ganador del partido (Moneyline): Chicago Cubs

Cuota: -130

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González