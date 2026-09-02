LVBP: Águilas se hace de los servicios de este importado

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El lanzador estadounidense Bryce Bonnin reforzará el cuerpo de pitcheo de las Águilas del Zulia para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Esta incorporación representará la primera pasantía del serpentinero derecho en el circuito invernal venezolano, según reportó el periodista Jesús Ponte.

​La gerencia zuliana suma así una pieza de recorrido reciente en la pelota caribeña, orientada a reestructurar y dar profundidad a su rotación de lanzadores para la venidera temporada.

​Un perfil adecuado para el parque de Maracaibo

​Bonnin viene de lanzar este año en la Liga Mexicana de Beisbol con la franquicia de las Águilas, donde registró una actuación sostenida a lo largo de 49 entradas de labor. Durante ese trayecto, el diestro dejó una efectividad de 4.59.

​El control de sus envíos y el uso de la zona baja serán factores determinantes para adaptar su repertorio al estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, un parque que históricamente favorece a los serpentineros que logran dominar los batazos de línea y mantener la pelota dentro del cuadro.

​Trayectoria por el beisbol del Caribe

​El paso de Bonnin por el beisbol mexicano le otorgó un roce valioso frente a bateadores con experiencia en ligas independientes y circuitos organizados de Estados Unidos. La transición hacia la LVBP exige una adaptación rápida, dado el ritmo acelerado de la pelota venezolana.

​El diestro destaca por una recta de buena velocidad que combina con envíos quebrados para desequilibrar el tiempo de respuesta de los rivales. Para la directiva rapaz, contar con un brazo apto para asumir roles de apertura o de relevo largo resulta fundamental en un calendario de máxima exigencia.