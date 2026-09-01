LVBP: Tiburones de La Guaira anuncia la fecha de renovación de abonos para la 2026-2027

Suscríbete a nuestros canales

Los fanáticos de los Tiburones de La Guaira ya tienen una fecha marcada en el calendario. La organización anunció el período establecido para la renovación de abonos de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP, una campaña que cada vez está más cerca de comenzar y de la que existen altas expectativas.

De acuerdo con el anuncio del equipo en redes sociales, los abonados podrán realizar la renovación desde el lunes 7 de septiembre hasta el jueves 1 de octubre. El llamado está dirigido especialmente a esa afición guairista que quiere asegurar desde temprano su lugar para acompañar al equipo durante una nueva temporada en la pelota criolla.

Tiburones de La Guaira abre la renovación de abonos

El anuncio llega en un momento en el que crece la expectativa por la nueva campaña y no es sorpresa. La campaña 2026-2027 de la LVBP comenzará oficialmente el 12 de octubre, precisamente con un duelo entre los Tiburones y los Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Para los seguidores del conjunto litoralense, la renovación representa mucho más que asegurar una entrada. El abono permite mantener ese vínculo especial con el equipo y volver a vivir desde las tribunas cada una de las emociones que genera el campeonato cada vez que jueguen como local en el Estadio Universitario.

La franquicia, además, mantiene activos sus canales oficiales para mantener informada a la fanaticada. En el sitio web de los Tiburones aparecen actualmente las secciones relacionadas con tickets y abonos, aunque los detalles de disponibilidad y condiciones pueden actualizarse conforme se acerque la fecha anunciada.

Así que, para todos los fanáticos guairistas, tomen nota: del 7 de septiembre al 1 de octubre estará abierto el período de renovación de abonos para la temporada 2026-2027.