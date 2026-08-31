LVBP: El dolor de cabeza del Magallanes: este pelotero de los Leones sí que supo hacerles daño

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En la historia reciente de la rivalidad entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, son varios los bateadores que han dejado actuaciones memorables. Sin embargo, hay uno que sobresale cuando se revisan los principales departamentos ofensivos frente a la Nave.

El león que dominó al Magallanes

Según las estadísticas del portal Pelota Binaria, Jesús Guzmán es el jugador de los Leones con mejores registros ofensivos ante los filibusteros en la historia reciente de la rivalidad.

El expelotero acumula 96 hits contra Magallanes, cifra que lo coloca como el líder entre los melenudos en este apartado. Pero su dominio no termina allí, ya que también es el jugador de los Leones con más carreras impulsadas ante ellos, con 50; más anotadas, con 59; y además con más jonrones, con 13; números que cuentan con bastante amplitud.

La producción de Jesús Guzmán ante el eterno rival tiene además un contexto especial dentro de su trayectoria con los melenudos. Fue una de las principales figuras ofensivas del equipo durante varias temporadas y llegó a conquistar el premio MVP de la LVBP en la campaña 2008-2009, cuando estableció entonces el récord de 67 carreras impulsadas en una temporada.

Su historial ante Magallanes también dejó episodios memorables, como aquel juego del 21 de noviembre cuando consiguió batear la escalera ante ellos durante su campaña de Más Valioso.

Para la rivalidad más importante de la pelota venezolana, Jesús Guzmán dejó algo más que buenos recuerdos para los fanáticos de los Leones del Caracas: dejó números que todavía lo identifican como uno de los grandes verdugos modernos del Magallanes.