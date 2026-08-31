LVBP: Eugenio Suárez no le cierra la puerta a los Leones: “Me gustaría volverlo a hacer”

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Los Leones del Caracas podrían contar nuevamente con una de sus figuras más reconocidas si se dan las condiciones para su regreso a la pelota invernal. Se trata de Eugenio Suárez, quien habló sobre esa posibilidad y dejó claro que mantiene abierta la puerta para volver a vestir el uniforme capitalino.

El grandeliga venezolano fue entrevistado por el cronista deportivo Iván Cruz Díaz, de Un Chin De Pelota, y durante la conversación se refirió directamente a la posibilidad de jugar nuevamente en Venezuela con los melenudos.

Geno quiere volver a Caracas

El de Ciudad Piar no escondió sus deseos de regresar a la LVBP y destacó lo que significa para él jugar nuevamente en el país con los Leones del Caracas.

“Las puertas siempre van a estar abiertas. Para mí es un privilegio ir a mi país y jugar, representar a los Leones del Caracas. De verdad que me gustaría volverlo a hacer”, expresó.

Sin embargo, Eugenio Suárez prefirió mantener cautela sobre una posible participación en la temporada 2026-2027, pues actualmente está concentrado en finalizar de la mejor manera su campaña en las Grandes Ligas.

“Ahora mismo estoy enfocado en terminar mi temporada bien fuerte, seguir avanzando y luego ver qué sucede a partir de ahí”, agregó.

La última participación de Geno en la LVBP se produjo durante la campaña 2024-2025, cuando tuvo una actuación ofensiva destacada con los capitalinos. En apenas 15 encuentros, bateó para .345 de promedio, con seis dobles, ocho jonrones, 14 carreras impulsadas y 19 anotadas.