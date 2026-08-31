LVBP: Este lanzador descartó su participación con los Tiburones de La Guaira

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Los Tiburones de La Guaira sufren su primer contratiempo de peso en la planificación de la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Zac Grotz, lanzador estadounidense que se consolidó como el máximo ponchador de la zafra anterior en el circuito venezolano, no vestirá nuevamente la camiseta escuala.

Aunque la gerencia deportiva litoralense mantenía al diestro en sus planes prioritarios para reforzar la rotación, fuentes vinculadas al beisbol caribeño confirman que el jugador ha tomado la decisión de tomar un rumbo diferente en su carrera profesional.

Fernando Veracierto, gerente deportivo de la organización guairista, había manifestado públicamente el interés del equipo por contar de nuevo con los servicios del exgrandeliga. Sin embargo, los reportes provenientes desde Miami ratifican que la directiva no podrá concretar su retorno. Esta baja obliga al cuerpo técnico a reestructurar sus opciones de importación a pocas semanas del inicio de los entrenamientos.

El rendimiento de Grotz en la LVBP

El paso de Zac Grotz por el beisbol venezolano dejó cifras destacadas en el apartado de abanicados, convirtiéndolo en una de las armas principales del pitcheo salado. Durante la fase regular de la temporada 2024-2025, el derecho acumuló 64 ponches en 63 entradas y dos tercios de labor. Pese a terminar con un récord desfavorable de una victoria y seis derrotas junto a una efectividad de 4.95, su capacidad para dominar a los bateadores rivales en momentos críticos mantuvo su valor en el mercado local.

Posteriormente, su actuación se extendió a la postemporada tras ser seleccionado como refuerzo por las Águilas del Zulia en el Draft de Adiciones y Sustituciones del Round Robin. En esa etapa, el norteamericano efectuó dos aperturas donde exhibió una notable mejoría sobre el montículo, registrando una efectividad de 2.53 y una derrota, demostrando solidez ante las mejores ofensivas del campeonato.

El factor México y las alternativas en el Caribe

El éxito reciente del lanzador en la Liga Mexicana de Beisbol aparece como el factor determinante en su cambio de rumbo. Con los Charros de Jalisco, Grotz firmó una campaña regular sobresaliente al registrar una marca de nueve victorias por tres caídas, acompañada por un promedio de carreras limpias permitidas de 2.91 en 16 presentaciones. Su rendimiento lo ubicó entre los abridores más dominantes de la zafra azteca, elevando su cotización internacional.

La ventana contractual y el mercado de LIDOM

La situación legal del pelotero facilita su incorporación a otras ligas de la región. Tiburones de La Guaira posee la reserva del jugador en el beisbol venezolano, pero este derecho de exclusividad finaliza en el mes de septiembre. A partir de octubre, el estadounidense queda en absoluta libertad para pactar con cualquier franquicia de la pelota caribeña.