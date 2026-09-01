LVBP: Leones amarró a un nuevo importado

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Leones del Caracas sigue realizando movimientos en su cuerpo de lanzadores de cara a la próxima campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La gerencia melenuda sumó a sus filas al diestro cubano Sandy Gastón, quien vestirá la camiseta capitalina durante la zafra 2026-2027 para fortalecer el cuerpo de relevistas.

El reporte fue dado a conocer por el periodista Yusseff Díaz, señalando que el serpentinero antillano regresará al circuito invernal venezolano, esta vez con el conjunto de la capital.

​Gastón no es un desconocido para la afición venezolana. En la liga local ya registró participación previa al jugar con los Bravos de Margarita, conjunto donde mostró la potencia de sus envíos en el montículo.

​En el sistema de Beisbol de Grandes Ligas, el lanzador pertenece a la organización de los Nacionales de Washington. Actualmente se encuentra activo en la categoría Doble A con la sucursal de la franquicia capitalina, acumulando trabajo frente a bateadores de nivel competitivo.

Durante la presente temporada en las ligas menores de Estados Unidos, el derecho presenta una efectividad de 5.11. A lo largo de sus actuaciones, sumó un total de 70 ponches propinados a los bateadores contrarios y ha concedido 39 bases por bolas.

​Aporte para el cuerpo técnico melenudo

​La incorporación de Gastón le otorga al cuerpo técnico de Leones del Caracas un brazo con velocidad y capacidad de ponche para los episodios intermedios. Su perfil se adecúa a las necesidades de un montículo que requiere profundidad a lo largo de los nueve episodios.