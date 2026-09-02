Ethan Salas hace historia: El venezolano debuta con San Diego a una edad récord

Suscríbete a nuestros canales

Con apenas 20 años, la edad en la que la mayoría de los prospectos apenas sueña con llegar a la élite, el venezolano Ethan Salas ya está listo para hacer historia. Los Padres de San Diego tomaron la audaz decisión de ascender a su principal joya a las Grandes Ligas, marcando un hito que sacude al mundo del béisbol.

El más joven de la Gran Carpa

La noticia de su ascenso fue confirmada por el periodista AJ Cassavell de MLB.com y replicada por los canales oficiales del equipo. Con este llamado, el receptor nacido en Venezuela se convierte automáticamente en el pelotero de menor edad en ver acción dentro de Las Mayores esta campaña.

Salas es considerado el prospecto número uno de la franquicia californiana y ocupa el puesto 23 en el ranking general de MLB Pipeline. Su extrema juventud no ha sido un obstáculo, sino una prueba irrefutable de que posee un talento generacional capaz de saltarse etapas.

Una ofensiva arrolladora en Triple-A

La decisión de subir a este diamante en bruto no es casualidad; está respaldada por un rendimiento ofensivo verdaderamente superlativo. Al llegar a la sucursal Triple-A, el fenómeno sudamericano exhibió una madurez competitiva impensable para un joven de sus recién cumplidas dos décadas.

En lugar de intimidarse ante lanzadores de mayor experiencia, el receptor se transformó en el motor de su alineación. Siendo el jugador más joven de todo el nivel Triple-A, logró un apabullante OPS de .949 en 24 encuentros, exhibiendo gran control de la zona de strike.

Maestría defensiva detrás del plato

Desde que estampó su firma como agente libre internacional, Salas ha acaparado los reflectores debido a su impecable técnica defensiva. Los cazatalentos destacan su habilidad natural para mascotear y llevar el juego, virtudes raras de ver en un chico tan joven.

A esa destreza con la mascota se suma un brazo sumamente potente, ideal para enfriar las intenciones de los corredores rivales. Además, su elegante y fluido swing a la zurda le permite conectar batazos de poder hacia cualquier sector del terreno.

Un refuerzo de lujo para San Diego

Este meteórico recorrido por las ligas menores le abre de par en par las puertas del mejor béisbol del mundo. Su llegada refuerza la receptoría de los Padres en una instancia crítica de la temporada, donde cada victoria vale oro en sus aspiraciones de campeonato.

Ahora, los aficionados de San Diego y toda Venezuela cuentan las horas para ver el esperado estreno de este prodigio. Con apenas 20 años en su documento de identidad, Ethan Salas tiene el talento y la templanza para dominar el deporte durante la próxima década.