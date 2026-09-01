Venta récord en la MLB: La familia Moreno cede el control de los Angelinos a KSE

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Stan Kroenke, propietario de los Rams, expandirá su dominio en el sur de California tras acordar la compra de los Angelinos de Los Ángeles. La adquisición se realizará a través de su empresa matriz, Kroenke Sports & Entertainment (KSE).

Arte Moreno, quien lideró la franquicia durante más de dos décadas, cederá el control mayoritario de la organización. Sin embargo, el veterano empresario conservará una participación minoritaria en el equipo, según reportó el periodista Jeff Fletcher.

Cifra récord en las Grandes Ligas

El histórico acuerdo se cerró por unos 4 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord absoluto en la MLB, informó Jon Heyman. Este masivo monto supera los 3.9 mil millones pagados por los Padres de San Diego en mayo.

La transacción no solo incluye los derechos del equipo de béisbol, sino también el control total de su cadena deportiva regional, Angels Broadcast Television. La periodista Britt Ghiroli confirmó la inclusión de estos activos televisivos.

Se estima que el traspaso se oficializará durante el primer trimestre de 2027. Para que la compra se concrete formalmente, primero debe recibir la aprobación de los dueños de las Grandes Ligas.

Un imperio deportivo en expansión

"Los Angelinos son una franquicia histórica con una gran presencia en un mercado importante", expresó Kroenke en un comunicado oficial tras el anuncio. "Esperamos un futuro muy prometedor con la organización", añadió el magnate.

Con esta compra, el equipo de béisbol se suma a un portafolio de élite mundial. KSE ya es dueña de los Nuggets (NBA), el Avalanche (NHL), los Rapids (MLS) y el histórico Arsenal de la liga inglesa.

El fin de la era Moreno

Arte Moreno hizo historia en su momento al convertirse en el primer propietario latino de las Mayores. No obstante, el equipo atraviesa una crisis deportiva y está a punto de quedar fuera de la postemporada por duodécimo año consecutivo.

Esta sequía contrasta fuertemente con su época dorada entre 2004 y 2009, donde ganaron cinco títulos divisionales. "Ha sido un gran honor dirigir a los Angelinos durante 23 años", reflexionó Moreno sobre su largo ciclo al frente.

"Creemos que, con la experiencia y el éxito comprobado de KSE, son el mejor próximo propietario para la franquicia", concluyó el empresario saliente, confiando en el futuro del equipo.