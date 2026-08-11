Mike Trout lo vuelve a hacer: llega a 20 jonrones y empata a esta leyenda latina

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Mike Trout volvió a demostrar por qué es una de las figuras más dominantes del béisbol actual. El estelar jardinero central inauguró la pizarra en el Angel Stadium con un poderoso y solitario batazo frente a una de sus víctimas favoritas: los Rangers de Texas.

Este cañonazo en la primera entrada no solo encendió a la afición local desde el inicio del encuentro. También representó su vigésimo vuelacercas de la presente campaña con los Angelinos de Los Ángeles.

Para el talentoso toletero, alcanzar esta importante cifra redonda tiene un significado muy especial. Es la primera vez desde el lapso 2018-2019 que logra empalmar 20 cuadrangulares en temporadas consecutivas.

Con este impacto, Trout registra ya su undécima campaña en las Grandes Ligas sumando 20 o más bambinazos. Esta marca reafirma su increíble consistencia ofensiva a lo largo de los años en el mejor béisbol del mundo. Su madero sigue siendo, sin lugar a dudas, el motor principal y el alma de la ofensiva californiana.

El gran verdugo de Texas

Los Rangers se han consolidado como una de las víctimas favoritas del histórico jugador a lo largo del tiempo. El reciente cuadrangular fue el número 49 de su exitosa carrera castigando a los lanzadores de esta franquicia. Esta asombrosa estadística lo coloca en una posición de absoluto privilegio dentro de los libros de récords.

Actualmente, ocupa el segundo lugar histórico, desde 1972, en vuelacercas conectados contra el equipo texano. Solo se encuentra por detrás del legendario Reggie Jackson, quien sumó 54 estacazos de vuelta entera ante ellos.

Escalando entre las leyendas

El impacto histórico del batazo de Trout no se limitó únicamente a su claro dominio sobre la escuadra de Texas. Este bambinazo elevó su cuenta personal a la impresionante cantidad de 424 jonrones de por vida en la Gran Carpa. Con esta cifra mágica, logró empatar al temible bateador dominicano Edwin Encarnación en la lista histórica.

Paso a paso, el gran ídolo de los Angelinos sigue dejando su huella imborrable y labrando su camino a Cooperstown. Cada turno al bate parece ser una nueva y emocionante oportunidad para seguir escribiendo su leyenda de oro.