MLB: Colton Cowser roba un cuadrangular crucial para la temporada de Baltimore

Suscríbete a nuestros canales

Colton Cowser protagonizó una de las jugadas más llamativas de la jornada del lunes 31 de agosto en las Grandes Ligas y no es para menos. El jardinero de Baltimore Orioles se elevó contra la pared para robar un cuadrangular que, de haber salido del parque, habría cambiado el desenlace ante los Colorado Rockies en un duelo que puede marcar un antes y un después en lo que resta del calendario.

La atrapada llegó en un momento especialmente delicado para el conjunto de Baltimore. El batazo parecía tener destino de jonrón, pero el pelotero de 26 años apareció en el lugar exacto, midió el recorrido y extendió el guante para quedarse con la pelota.

Colton Cowser roba un jonrón que vale oro para Baltimore

El valor de la intervención se entiende mejor al mirar la situación de los Orioles en la pelea por la postemporada. Baltimore quedó con marca de 69-69 y se acercó a medio juego del tercer puesto de comodín, por lo que cada victoria empieza a tener un peso extraordinario en el tramo decisivo, según el periodista Fernando Arreaza.

En una carrera tan apretada, una diferencia mínima puede separar a un equipo de seguir con vida o quedar fuera de la conversación. Por eso, el robo de jonrón de Cowser adquiere una dimensión especial. No fue simplemente una atrapada espectacular: evitó una carrera que podía darle la vuelta al partido y ayudó a los Orioles a conservar una victoria fundamental.

Finalmente, la atrapada de Colton Cowser quedará como una de las imágenes más importantes del encuentro y de la temporada regular 2026.