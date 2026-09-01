MLB: Eduardo Rodríguez entre los mejores brazos del viejo circuito

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El lanzador venezolano Eduardo Rodríguez se posiciona entre los abridores más destacados de la Liga Nacional en la temporada 2026. Sus números lo ubican en el tercer peldaño del departamento de porcentaje de carreras limpias permitidas, únicamente superado por Jacob Misiorowski y Chris Sale.

Rodríguez registra una efectividad de 2.50 tras completar 27 aperturas con los Cascabeles de Arizona. En 162.0 entradas de labor, acumula un récord de 14 victorias y 4 derrotas, lo que representa un porcentaje de triunfos de .778. Durante este trayecto, el zurdo ha propinado 119 ponches, consolidándose como la pieza principal de la rotación de su equipo.

Las cifras de los líderes del circuito

Jacob Misiorowski (Cerveceros de Milwaukee)

Lidera la tabla con un porcentaje de carreras limpias de 1.73. Acumula 14 victorias y 5 derrotas en 25 aperturas, con 151.0 entradas lanzadas y 222 ponches. Además, registra un juego completo y una blanqueada.

Chris Sale (Bravos de Atlanta)

Ocupa el segundo lugar con una efectividad de 2.06. El zurdo suma 13 triunfos y 9 reveses en 24 presentaciones, abarcando 144.0 episodios con 177 abanicados, junto a un juego completo y una blanqueada.

Un ritmo arrollador en 2026

Con 162.0 capítulos lanzados, Eduardo Rodríguez supera en volumen de trabajo a los dos serpentineros que le anteceden en la lista. Su balance de 14-4 y la efectividad de 2.50 respaldan la regularidad del zurdo venezolano en la recta final del calendario regular de las Grandes Ligas.