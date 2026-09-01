MLB: Stan Kroenke finaliza acuerdo récord para comprar a los Ángeles Angels

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del deporte profesional acaba de recibir una noticia de enorme impacto este martes 1 de septiembre. Stan Kroenke y Kroenke Sports & Entertainment (KSE) alcanzaron un acuerdo definitivo para adquirir una participación de control de Los Ángeles Angels a la familia Moreno, poniendo fin a los 23 años de Arte Moreno al frente de la franquicia, según ESPN.

El cierre de la operación está previsto para el primer trimestre de 2027, aunque todavía necesita cumplir las condiciones correspondientes y recibir la aprobación de Major League Baseball, respectivamente.

La llegada de Kroenke representa un cambio importante para una organización que lleva años buscando recuperar protagonismo competitivo no solo en la División Oeste de la Liga Americana, sino en toda la Gran Carpa.

Stan Kroenke - Ángeles Angels: un nuevo gigante en MLB

Con la operación, el empresario de 79 años incorpora el béisbol de Grandes Ligas a un portafolio deportivo que ya resulta extraordinario por sí solo. Su grupo controla a Los Angeles Rams de la NFL, Denver Nuggets de la NBA, Colorado Avalanche de la NHL, Colorado Rapids de la MLS y Arsenal de la Premier League.

Aunque los términos financieros oficiales del acuerdo no fueron revelados, distintos reportes sitúan el valor de la operación por encima del récord de 3.900 millones de dólares pagado recientemente por los San Diego Padres. De confirmarse esa cifra, sería una de las ventas más importantes en la historia de LA MLB.

Finalmente, para los Ángeles Angels comienza ahora una etapa de expectativas renovadas para los próximos años. La pelota queda ahora en manos de Kroenke, quien tendrá la oportunidad de escribir el siguiente capítulo de la historia de esta franquicia.